برعاية التعليم العالى.. جامعة المنصورة تنظم المهرجان الرقمى الثانى للمواهب

جدة - نرمين السيد - وأعلن الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية أن المهرجان يتم بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، ويتضمن مسابقات لعرض المواهب بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والطلاب الوافدين.

وأضاف طايع أن المهرجان يأتى فى نسخته الثانية كنشاط رقمي غير تقليدى، فى إطار التحول الرقمي لمختلف الخدمات الطلابية التى تقدمها الجامعات، ومنها الأنشطة الطلابية وتحويلها إلى أنشطة إبداعية، لخلق روح التنافس والإبداع بين الطلاب، والعمل على تنمية الإبداع الطلابى، وإتاحة الفرصة لعرض مواهبهم وأعمالهم الفنية.

وتتضمن فقرات المهرجان مسابقات فى العديد من المجالات الأدبية منها: البحث المقالى عن المشروعات القومية، ودورها فى التنمية، والشعر "العامية والفصحى" والرواية والقصة القصيرة.

كما يتضمن المهرجان مسابقات فنية فى الإنشاد الدينى والترانيم، والغناء والعزف والموسيقى الفردى والأفلام القصيرة، والفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافى، إلى جانب مسابقات تلاوة القرآن الكريم، ومسابقات فى المجال الرياضى.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أن المشاركة مفتوحة للطلاب من مختلف الجامعات المصرية والطلاب الوافدين، وسيتم عرض الأعمال المشاركة على الموقع الإلكترونى كمنصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم فى مختلف المجالات.

ويمكن للطلاب الراغبين فى التعرف على الشروط وطريقة التسجيل وأيضًا الجوائز، من خلال زيارة الموقع الإلكترونى http://talent.mans.edu.eg/ للاشتراك فى المهرجان