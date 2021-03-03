صور.. ورشة عمل بين الأكاديمية العربية والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية، والدكتور محمد عبد السلام داوود، نائب رئيس الاكاديمية للشئون البحرية، والدكتور محى السايح، عميد كلية النقل البحرى والتكنولوجيا، وعدد من المستشارين والخبراء والمتخصصين وخبراء كلية النقل البحرى والتكنولوجيا.



وتهدف ورشة العمل الى الإلمام بكل الجوانب الفنية البحرية الدولية ذات الصلة بالدعاوى القضائية، والإلمام بكل المعاهدات الدولية ذات الصلة بالدعاوى القضائية، تطبيق عملى لمواد قانون التجارة البحرى المصرى مع مناقشة عدد من دراسة الحالات، وتطبيق عملى بالميناء لمحطات تداول البضائع وعلى أحد سفن شركات المجلس الاستشارى للكلية.



وقال رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية المستشار صادق عبد السلام بلال: "يسعدنى أن تتاح لى هذه الفرصة للمشاركة فى ورشة العمل، وأنا ممتن للتواجد بينكم اليوم وعلى حسن الإستقبال وكرم الضيافة الذين تلقيناهما هنا فى هذا الصرح العلمى".



وأضاف: "أتمنى لورشة العمل خالص التوفيق وأن تكون مناسبة طيبة للقاء وتبادل الأفكار البناءه ، أثق تماماً فى أنه لقاء مثمر سوف يدفعنا إلى آفاق أرحب تعكس رغبتنا الهادفة فى تحقيق مزيد من التعاون بما يعود بالنفع والخير على مجتمعاتنا".



وتابع قائلا: "إننى على ثقة كاملة بأن الحوار الهادف والبناء فى هذه الورشة يمثل فرصة امام المشاركين لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والموضوعات ذات الصلة".



ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، بالحضور مؤكدا أن مصر دولة المقر توفر كل سبل الدعم لهذا الصرح الذى أصبح يمتاز بالنجاح والجودة محليا وإقليميا ودوليا.

وأضاف: "يسعدنى أيضًا أن أبلغكم أننا قد طورنا رؤية شاملة واستراتيجية وحزمة أهداف لتوجيه عملنا المستقبلى"، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات بين الأكاديمية بمختلف بمؤسسات الدولة المصرية.

وقال الدكتور محى السايح، عميد كلية النقل البحرى بالأكاديمية، إن هذا الحدث يعد واحد من أهم الأحداث التى نظمتها الكلية على مدار الأعوام السابقة.

وأضاف السايح أن كلية النقل البحرى تعتبر مركزا دوليا رائدا للتمييز الذى يقدم خدمات التعليم والتدريب البحرى من خلال تقديم البرامج المعتمدة محليا وإقليميا ودوليا وكذلك إجراء البحوث العلمية العملية.



وأشار إلى أن الكلية تحرص على تطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والطرق العلمية الحديثة لإمداد صناعة النقل البحرى محليا وإقليميا ودوليا بالكوادر البشرية المؤهلة طبقا لأحدث لمعايير الدولية فى التعليم والتدريب البحرى مما يساهم فى تعزيز مستوى أكاديمية النقل البحرى، وتقدم ورفعة التجارة الدولية والمجتمع ككل بصفة عامة.