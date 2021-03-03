صور.. أمطار متوسطة وصقيع يضربان الإسكندرية فى أول أيام نوة السلوم

جدة - نرمين السيد - وتأتى موجة الطقس السيئ بالتزامن مع أول أيام نوة السلوم والتى تستمر لمدة يومين مصحوبة برياح جنوبية وغربية.

وأعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.



ودفعت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

ولم يؤثر الطقس السيئ والأمطار والرياح القوية، على حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، بميناء الإسكندرية.