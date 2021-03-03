استقرار الحالة الصحية لأسقف بنى مزار

جدة - نرمين السيد - وأسقف بنى مزار أصيب بنزيف فى المخ ونقل للعلاج فى أحد المستشفيات الخاصة ببنى مزار، وفى الوقت ذاته أكد مصدر كنسى استقرار الحالة الصحية له. وطالبات الكنائس بالإيباراشية برفع صلوات من أجله ليتمم الله شفائه.

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