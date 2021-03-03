إنفوجراف.. استخراج وثائق الأحوال المدنية من المنزل

جدة - نرمين السيد - يقدم قسم الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مجموعة من الخدمات للتيسير على المواطنين، عن طريق مركز الكول سنتر على أرقام "16582 – 90070999 – 24004400"، ويتم توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن.





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