الجامعة اليابانية تعلن ابتكار نظام متكامل للتحكم فى استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عمرو الطويل، عميد كلية هندسة التصميم الإبداعى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مناقشة رسالة دكتوراه موضوعها "ترشيد استخدام الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعى"، بهدف إنشاء نظام تحكم فعال للمبانى السكنية.





وأوضح الطويل، فى تصريحات صحفية، أن الرسالة تقترح نظام تحكم تنبؤى متكامل يمكنه التنبؤ والتحكم فى استخدام الكهرباء اليومى فى القطاع السكنى، موضحا أن نظام التحكم التنبؤى المقترح يشتمل بشكل أساسى على نموذج تنبؤ فعال ونظام متكامل للاستجابة للطلب.

وأشار الطويل، إلى أن الرسالة مقدمة من الباحثة سارة عاطف الطالبة بالدراسات العليا بقسم الهندسة الصناعية والتصنيع بالكلية، وقد اقترحت دراستين منهجيتين وتجريبيتين من أجل الحصول على نموذج تنبؤ فعال الأولى تم خلالها التحقيق فى تأثير استخدام ذاكرة أحادية الاتجاه طويلة المدى وشبكات ثنائية الاتجاه محسّنة على التنبؤ باستهلاك حمل الكهرباء وفى الثانية تم التنبؤ ببيانات استهلاك حمل الكهرباء ونقلها إلى نظام التحكم المنزلى المقترح القائم على الذكاء الاصطناعى.

وأضاف أنه يمكن باستخدام هذا النظام جدولة استخدام العديد من الأجهزة المنزلية للكهرباء على النحو الأمثل باستخدام مخطط يستند إلى نظام الاستدلال الضبابى الخاص باستجابة الطلب، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت أن نظام التحكم فى المنزل الذى يعتمد على الذكاء الاصطناعى يمكن أن يقلل بشكل كبير من الأحمال القصوى، ويحافظ على استخدام الكهرباء، ويوفر التكاليف مع الأخذ فى الاعتبار مخططات التسعير الثابت والديناميكى.

الجدير بالذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ضمت كل من الدكتور عمرو أحمد عبد المنعم المصرى، والدكتور عمرو بهجت الطويل، والدكتور تامر فاروق عبد المجيد.