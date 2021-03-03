عقيلة صالح يصل القاهرة لإجراء محادثات بشأن دعم الحكومة الليبية الجديدة

يبحث رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأربعاء في القاهرة، ملف دعم الحكومة الليبية الجديدة مع عدد من المسؤولين المصريين.

وكشفت مصادر لـ”الغد” عن وصول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح العاصمة القاهرة، قادما من مدينة طبرق، لإجراء محادثات مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، وبحث دعم حكومة عبدالحميد الدبيبة.

كما كشف مراسل الغد في ليبيا عن وصول مراقبين دوليين إلى مدينة سرت للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.

وفي سياق مختلف، قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، محمد سيالة، خلال كلمته في اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأربعاء، نأمل في تنفيذ خارطة الطريق وتنظيم الانتخابات لحل الأزمة الليبية.

ودعا سيالة لدعم السلطة الانتقالية في ليبيا، مؤكدا أن انعقاد ملتقي الحوار خطوة مهمة لحل أزمة ليبيا, لافتا إلى تطلع بلاده لإعداد ميزانية موحدة قريبا لاعتمادها من البرلمان الليبي.