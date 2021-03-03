أبو الغيط يوجه التحية للرئيس السيسى: شكرأ على ثقتك الغالية

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن "طرح تجديد الثقة لترشيحى لدورة ثانية بمنصب الأمين العام للجامعة العربية، هو أمر شرفنى به مجلس وزراء الخارجية الموقر وبثقته الغالية".

وأضاف " شكرى "، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية ، أتوجه بالامتنان والتقدير للملوك والرؤساء الذين وضعوا ثقتهم فى شخصى مرة أخرى بالإضافة للشكر العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى وثقته الغالية لإعادته ترشيحى لمهمتى التى أعتبرها مقدسة.

وأشار إلى أنه عمل طوال الخمس السنوات الماضية ووضع أعينه فى المقام الأول على البيت العربى، لأنه بيت لاتحاد كلمة العرب ولا يجب أن تنهدم جدرانه تحت أى ظرف، وتابع أنه تم تحقيق قدر من الجهود وأتعهد بمواصلة العطاء فكل نجاح نحققه منسوب إليكم".