وزير الخارجية السعودى: نجدد رفضنا لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى

أكد فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، على أهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وحذر وزير الخارجية السعودى، خلال أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، من التدخلات الإقليمية فى المنطقة، مشددا على وحدة وسلامة الأراضى الليبية، مجددا ترحيب المملكة بمخرجات العملية السياسية فى ليبيا، قائلا: "نتمنى التوفيق والنجاح للحكومة الليبية لتحقيق استقرار الشعب الليبى".

وحول القضية الفلسطينية، قال: نجدد رفضنا لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، وأدعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام.