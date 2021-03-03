ضياء رشوان: فخور بمساهمتي في إدراج استقلالية الهيئات الصحفية والإعلامية بالدستور المصري

أعرب الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصحفيين، عن فخره بمساهمته في إدراج استقلالية الهيئات الصحفية والإعلامية بالدستور المصري.

وقال رشوان - في تصريح اليوم الأربعاء - إن ما ذكره بشأن الهيئات الثلاث: المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، أمام اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، يعد مبعث فخر له، إذ أنه صاحب اقتراح إدراج تشكيل هذه الهيئات بدستور عام 2014، وأنه تقدم بهذا الاقتراح ليس منفردا وإنما بعد مشاورات مع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة آنذاك.

وأضاف ضياء رشوان أن ذلك الأمر كان يمثل، ولا يزال، تطويرا حقيقيا للمؤسسات الصحفية والإعلام المصري بتأكيد استقلالية هذه الهيئات بنصوص واضحة وصريحة في الدستور والقوانين، موضحا "ولي الشرف أن أكون صاحب هذا الاقتراح على غرار تجارب عدد كبير من دول العالم المتقدم".

وأعرب رشوان عن ثقته التامة في أن هذه التجربة الجديدة سوف تنجح وتؤتي ثمارها لصالح المؤسسات الصحفية والإعلام المصري خلال السنوات القليلة القادمة بما يحقق عودة الريادة للصحافة والإعلام المصري إقليميا وعربيا ودوليا.