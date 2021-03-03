فتح باب التقدم لمنحة الحكومة الكورية لمرحلة الدراسات العليا لعام 2021

أعلن مدير المركز الثقافي الكوري أوه سونج هو، استمرار قبول أوراق التقدم لمنحة الدراسات العليا المقدمة من الحكومة الكورية لعام 2021، حتى 11 مارس الجاري.
وأوضح مدير المركز أنه تم تخصيص 9 منح دراسية للطلاب المصريين لمرحلتي الماجستير والدكتوراة، بينهم 4 طلاب سيتم ترشيحهم عن طريق المركز الثقافي الكوري و5 من خلال التقدم المباشر للجامعات الكورية.
ونوه مدير المركز إلى أن المنح الكورية تشمل جميع التخصصات العلمية والأدبية في نحو 60 جامعة كورية، مشيرًا إلى أنه يتم تغطية تكاليف المنحة بالكامل من خلال المعهد الكوري لتنمية التعليم الدولي التابع لوزارة التعليم الكورية.
وكان المركز قد بث الحلقة التعريفية الأولى حول المنحة وشروطها وكيفية كتابة أوراق التقديم الخاصة بها على قناة المركز الثقافي على اليوتيوب.
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