انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع سعر الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن الأربعاء 3 مارس 2021 وأسعار البيض والكتاكيت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 مارس الجاري 2021، وذلك بعد الزيادة التي شهدتها أسعار الدواجن وفق بروصة الدواجن الرئيسية، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضا وأسعار الفراخ بقيمة جنيه للكيلو منذ أمس الثلاثاء 2 مارس، وذلك لأسعار المزارع، أما أسعار المحلات فتزيد عن أسعار المزارع بقمة تتراح من جنيهان إلى أربعة أو خمس جنيهات للكيلو بحسب المكان.

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 مارس 2021

هذا وتقوم الدولة بدعم قطاع الدواجن في مصر، واتخذت عدداً من الإجراءات الهامة من أجل النهوض بعذا القطاع الذي يعمل به ما يقرب من 3 مليون عامل، ومن هذه الإجراءات، دعم صغار المربين وتوفير النصائح والمتابعة المستمرة لهم لمواجهة التحديات والأمراض التي قد تواجه الدواجن، بالإضافة إلى تيسير إجراءات الترخيص وتطوير المزارع.

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 مارس

أسعار الفراخ البيضاء 27 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو 32 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهان “بيضاء” 22 جنيه.

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم في شركة السقا للإنتاج والتسويق الداجني فقد جاء وفق ما يلي:

سعر الكتكوت الأبيض 9.75 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو 4 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي والفيومي والهجين 2 جنيه.

سعر كتكوت البط المسكوفي والمرلر 12 جنيه.

سعر السمان عمر أسبوعين 2 جنيه.

أما أسعار البيض اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فجاءت وفق الآتي: