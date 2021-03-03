وزير الخارجية يلتقى نظيره القطرى فى القاهرة

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جدة - نرمين السيد - وأكد سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، أن وحدة الصف العربى هو السبيل لمواجهة التحديات التى لا تنتهى بالمنطقة.
وأشار شكرى، فى كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ 155، إلى ترحيب مصر بقرار السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات خلال العام الجارى، لإنهاء الانقسام، موضحًا أن الاجتماع أجمع على رفض التدخلات التركية بالمنطقة.
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