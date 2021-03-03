إلكترونيًا.. 654 ألف طالب يحضرون اختبار الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم حضور 654 ألفًا و207 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوى، من إجمالى 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، لأداء اختبار مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 8 مارس 2021.





وأفادت الوزارة، فى بيان لها، بأن 648 ألفًا و544 طالب/طالبة تمكنوا من أداء امتحان الرياضيات بنسبة99.1%، بينما تمكن 650 ألفًا و59 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بنسبة 99.3%. كما أدى 29750 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى (منازل – دمج - دولى) الامتحان ورقيًا من إجمالى 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%. يذكر أن غدًا الخميس الموافق 4 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادتى "اللغة الأجنبية الثانية" و"علم النفس والاجتماع".

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