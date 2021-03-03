إنفوجراف.. طرق دعم وزارة التضامن للصيادين

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية، كما أن العمالة غير الرسمية تحتل أهمية كبرى من الدولة وأيضا الاهتمام بفئات الصيادين.





والإنفوجراف التالى يوضح طرق دعم وزارة التضامن الاجتماعى للصيادين.

وأكد الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى أنه يوجد 42 مكتب صيد على مستوى الجمهورية لإصدار تراخيص الصيد وتسهيل الإجراءات للصيادين.

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