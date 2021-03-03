عاجل.. الرئيس السيسى يناقش استراتيجية تنمية السياحة مع مجموعة من الوزراء

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية". واطلع الرئيس على جهود الدولة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتجمعات السياحية المتواجدة على هذا الامتداد الجغرافى، سواء المشروعات الكبرى المتكاملة أو محدودة المساحة، وما تم من جهود لمراجعة نسب المستهدفات التنموية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة، والوقوف على محاور العمل للتعامل مع التحديات في هذا الصدد. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية، على نحو ينهض بالمشروعات السياحية لتصبح مقصداً تنموياً متكامل الأركان، سياحياً واقتصادياً وخدمياً، مع بلورة آليات العمل لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التى لم تكتمل، سعياً لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التى قامت من أجلها بالأساس، ولتوفير فرص عمل إضافية، وذلك فى إطار الاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة من الأراضى والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية.

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