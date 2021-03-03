الجمعة.. عوض تاج الدين يشارك فى ويبنار علمى عن فيروس كورونا

ويشارك مستشار الرئيس، فى الويبنار بمحاضرة عنوانها Guidelines for Management of COVID 19 Patients، كما يترأس الجلسة د. مايسة شرف الدين وتلقى محاضرة بعنوان
Guidelines for Management of COVID 19 Patients.
كما يشارك فى الويبنار، أستاذ أمراض الصدر جامعة عين شمس سميحة العشماوى، بمحاضرة عنوانها Anticoagulants for Patients with COVID 19، كما يشارك أستاذ أمراض القلب جامعة عين شمس أحمد عبد الرحمن، فى محاضرة بعنوان Cardiac Patients infected with COVID 19.
وعلى هامش انعقاد، المؤتمر يكشف عوض تاج الدين، عن الموعد المتوقع لانتهاء الموجة الثانية من كورونا، ويستعرض آخر الأخبار عن توافر اللقاحات المضادة للفيروس، وآخر الأمصال المعتمدة للاستخدام الطارئ من قبل هيئة الدواء المصرية.
ومن المقرر أن يعقد ويبنار "التوعية بمخاطر الجلطات وعلاقاتها بفيروس كورونا المستجد"، فى الخامسة والنصف من ظهر يوم الجمعة 5 مارس 2021.
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