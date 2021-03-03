سفارة مصر فى روما توضح آثار سد النهضة على دولتى المصب

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة مصر فى روما ندوة بالتعاون مع مركز الدراسات الأفريقية فى تورينو، بمشاركة وفد مصر فى مفاوضات سد النهضة، لشرح رؤية مصر فى هذا الملف وتوضيح آثار السد على دولتى المصب.





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