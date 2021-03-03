وزير التنمية المحلية يتلقي تقريراً من غرفة العمليات عن متابعة حالة الطقس...

تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود تعامل الأجهزة التنفيذية مع بعض تراكمات مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى .

وأشار التقرير إلي انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة علي بعض المحافظات مع استقرار الحالة الجوية وسقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي محافظات .

وأوضح التقرير إلي ان محافظة مطروح شهدت تساقط أمطار خفيفة الي متوسطة علي مدينة الحمام وجاري العمل علي تمشيط ومتابعة أي تراكمات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة .

وأشار التقرير الي ان محافظة كفر الشيخ شهدت تساقط أمطار خفيفة علي بعض مناطق المحافظة مما أدي الي تراكم خفيف للمياه بمناطق متفرقة وتم التعامل معها بواسطة معدات الاحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

كما أضاف التقرير الي تساقط أمطار خفيفة علي بعض المراكز والمدن بمحافظة دمياط ولم ترتقي الي تجمعات كبيرة وتقوم اجهزة المحافظة بالتعامل معها .

وطالب اللواء محمود شعراوى ، المحافظات بضرورة استمرار متابعة حالة الطقس وفقاً لما تعلنه هيئة الارصاد الجوية واجهزة وزارة الري في هذا الشأن ، ومراجعة استعدادات جميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية لكافه الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طوارئ.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولً بأول .

وأكد " شعراوي " أن مبادرة صوتك مسموع تتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع)

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