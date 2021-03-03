الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث سُبُل التعاون مع الجامعة الأمريكية...

التقى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بمسئولي كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل التعاون في توفير منح دراسية للدول الأفريقية في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، وذلك في إطار تطلع الوكالة لإقامة شراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ضوء التوجه المصري نحو تعزيز برامج التعاون التي تستفيد منها دول القارة الأفريقية في موضوعات التعليم العالي والبحث العلمي، على نحو يضمن مستقبل أفضل لشعوب القارة.
وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ برنامج دراسي لمنح "شهادة الدراسات العليا المهنية للتجارة الإقليمية في أفريقيا" بالتعاون بين الوكالة والجامعة، خاصةً في ضوء حيوية ملف التجارة البينية بين الدول الأفريقية في أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بهدف إعداد كوادر أفريقية مؤهلة تساهم في تعزيز العلاقات التجارية البينية في القارة.
من جانبهم، أكد مسئولو الجامعة الأمريكية على تطلعهم لاستمرار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تنفيذ هذا البرنامج وغيره من البرامج التي يتم الاتفاق عليها في المستقبل.
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