التعليم: 654 ألف و207 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي يحضرون اختبار مادتي...

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حضور 654 ألف و207 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الرياضيات" و" اللغة الأجنبية الثانية "، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.
وتمكن 648 ألف و544 طالب/طالبة من أداء امتحان الرياضيات بنسبة99.1%، بينما تمكن 650 ألف و59 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بنسبة 99.3%.
كما أدى 29750 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.
جدير بالذكر أن غدًا الخميس الموافق 4 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة الأجنبية الثانية" و"علم النفس والاجتماع".
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