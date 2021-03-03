مدير الحياة البرية بحدائق الحيوان : نحرص على الإكثار من الأنواع المهددة بالانقراض

احتفلت الادارة المركزية لحدائق الحيوان، منذ قليل، باليوم العالمى للحياة البرية، والذي يوافق 3 مارس ، والذي يتزامن ايضا مع مرور 130 عام على إنشاء الحديقة.

وأكدت الدكتورة ماجدة شكري، مدير عام الحياة البرية بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه تم تنفيذ 15 ضبطية ومصادر من عدة منافذ برية وبحرية ما بين طيور زينة وصقور ومحار وشعب مرجانية وعاج وزواحف وسلاحف مصرية ومحنطات، كما تم استخراج 95 شهادة سايتس للأنواع من الحيوانات البرية داخل الإتفاقية والمسموح بتصديرها إلى الخارج.

وأوضحت "شكرى" خلال احتفالية اليوم العالمى للحياة البرية ومرور ١٣٠ عام على انشاء حديقة الحيوان ، ان الإدارة العامة للحياة البرية أشرفت على تصدير 320 رسالة من طيور زينة وحيوانات برية وزواحف وأحياء مائية وحنشان بحر ومحار، والإشراف على استيراد 37 رسالة من طيور الزينة والحيوانات الرية والزواحف وفقا لاتفاقية سايتس



وأوضحت" مدير عام الحياة البرية بحدائق الحيوان" أن الدولة تقوم بإكثار الأنواع البرية خصوصًا المصرية والمهددة بالإنقراض والتصريح لها بالتصدير من



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، والدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان.