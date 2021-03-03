فى يومها العالمى.. الزراعة : نحافظ على الحياة البرية بمصر كونها ثروة قومية

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ، إن الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الزراعة تهتم بالحياة البرية ، لذا تم الاحتفال به فى حديقة الحيوان، حيث أنها حديقة أثرية وتاريخية وبها آلالاف الأنواع من الحيوانات البرية والزواحف والطيور والحيوانات النادرة .
وأكد "الصياد" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج" أن دستور مصر ينص صراحة على الحفاظ على الحياة البرية الكاملة أيا كانت سواء طيور أو زواحف أو حيوانات، مؤكدا أن دور مصر هى الحفاظ على الحياة البرية فيها لإنها تعد ثروة قومية
وأشار إلى أن مصرلديها ثروة قومية من الحياة البرية ، إذ نصدر ونستورد منها مما يكون مردود اقتصادى كما نعمل على اكثارها وحمايتها من الانقراض مما يجعلها ثروة قومية باهظة الثمن .
واحتفلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، اليوم الأربعاء 3 مارس، باليوم العالمى للحياة البرية، والذي يوافق أيضا مرور 130 عاما على إنشاء الحديقة.
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