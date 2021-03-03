وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تعرضت لهزة كبيرة خلال السنوات الماضية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن القضية الفلسطينية تعرضت لهزة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهدًا لإبقاء القضية على أجندة الاهتمام الدولي.

وأضاف وزير الخارجية، فى الاجتماع الوزاري لخارجية العرب المنعقد اليوم، الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، أنه في هذا الإطار سعت مصر إلى تعزيز انخراطها في مجموعة ميونخ التي هدفت إلى محاولة لمحاولة جسر الهوة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وكسر حالة الجمود، كما تضافرت جهود مصر مع جهود الأردن الشقيق، من أجل ذات الغرض ومن ثم جاء الاجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني في ديسمبر 2020، الذي تمخض عنه لاحقًا اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم 8 فبراير 2021.

وشدد على أن مصر عازمة على السير قدمًا في هذا المسار حتى يتكلل للتوصل لتسوية عادلة وشاملة يسترد بها الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وأشار إلى أن مصر رحبت بقرار السلطة الفلسطنية إجراء الانتخابات في العام الجاري، وهو ما يأتي متسقا مع جهود مصر المستمرة لدعم الحوار الوطني الفلسطيني لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي لم يستفد منه إلا الأطراف التي تريد تمديد أجد الصراع، وذلك على حساب مستقبل الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني.