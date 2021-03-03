أبرزها المناخ.. نائب وزير الزراعة: الحياة البرية تواجه العديد من التهديدات

قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إن حماية الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات هو ضمان الاستدامة وتحقيق التوزان البيئي، مشددا على أهمية مكافحة جرائم الحياة البرية لحماية الأنواع الحيوانية.
وأوضح الصياد، خلال احتفالية الحياة البرية ومرور 130 عاما على نشأة حديقة الحيوان، أن الحياة البرية تواجه العديد من التهديدات ومنها فقدان المواطن حيث لا تبقى إلا مناطق قليلة لمواطن الحياة البرية الطبيعية، وتغير المناخ لأن العديد من الحيوانات والنباتات لديها متطلبات محددة في الموطن حيث يمكن أن يتسبب المناخ في فقدان لأنواع من الحيوانات البرية.
وأشار إلى أن اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض «سايتس»، تعد واحدة من أهم الوسائل لحماية الأنواع الحيوانية والحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض الجديدة التي قد تنتقل من الحيوانات البرية.
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