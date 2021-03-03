ويناقش البند الثاني من جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية، القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي ، ويتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، ومتابعة موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة.
وأضاف "الحرازين" في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن الاجتماع تضمن دعوة المجتمع الدولي للوقوف ولجم الإجراءات الاحتلالية والاعتداءات من جانب بـ الإضافة إلى تحريك المياه الراكدة في العملية السلمية في ظل المبادرة العربية المطروحة ووضع حلول مُثلى لما يتعلق بـ أليات التوافق في المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار من جانب آخر.
وتابع: سيحرص المجتمعون على تأكيد الموقف العربي الموحد برؤية عربية مشتركة عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى المفاوضات وتقديم الدعم والمساندة والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأردف: ما يعنينا كفلسطينيين في هذا الاجتماع هو التوافق على موقف موحد رغم اختلاف بعض السياسات الخارجية لعدد من الدول العربية مع التوافقات بشأن القضية، وما نتج عن ذلك من تطبيع مع الكيان المحتل معقبا: "كل اتفاقيات السلام والتطبيع لا تغني عن العودة للمفاوضات وعن عودة حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصالح، لأن هذا حق ثابت وراسخ، ويلقى دعما عربيا ودوليا وإسلاميا، وكل القرارات الأمية تؤكد على ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيادي بـ فتح: اتفاقات السلام مع المحتل لا تغني عن المفاوضات.. وهذا ما نريده من العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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