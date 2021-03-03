الشوربجي: دعم المؤسسات الصحفية لتقوم بدورها التنموي والتنويري

أجرى المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حوارا مفتوحا مع العاملين بمطابع مؤسسة الأهرام.

زار اليوم وفد من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي مطابع الاهرام التجارية ومصنع مصنع "سيسيب" لمنتجات البلاستيك التابع لشركة الأهرام للاستثمار بمنطقة قليوب ورافق الوفد الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام

وضم الوفد الدكتور احمد مختار وكيل الهيئة ومروة السيسي الأمين العام للهيئة و سامح عبد الله ووليد عبد العزيز وأسامة ابو باشا والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة وعدد من قيادات مؤسسة الاهرام الدكتور سعيد غنيم مدير عام المؤسسة والمستشار مدحت لاشين المستشار القانوني للهيئة وصلاح زلط النائب التنفيذي للمدير العام لشركة الاهرام للاستثمار ومحمد حماد نائب المدير العام للشركة للاتصالات الخارجية والمهندس محمد محمود رئيس مطابع الاهرام التجارية والمهندس سامح بطاح رئيس شركة سيسب



واطلع الشوربجي خلال الزيارة على سير العمل بالمصنع وجودة منتجاته، ودار بينه وبين العاملين على خطوط الإنتاج حوارا مفتوحا حول طبيعة عملهم واطمأن كذلك على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بأوضاع المؤسسات الصحفية ومساعدتها على تعزيز مواردها المالية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية مشيرًا إلى أن المؤسسات الصحفية تمتلك من الأصول والموارد البشرية ما يؤهلها للنجاح واثبات تواجدها على أرض الواقع، مشددا على حرص الهيئة على أن تقوم المؤسسات الصحفية بدورها التنويري بالتوازي مع سياستها التنموية كمؤسسات وطنية تمتلك فرصا واعدة للمساهمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد عبد المحسن سلامة ان هناك خطة طموحة تم وضعها لزيادة أرباح الشركات التابعة لمؤسسة الاهرام لتمثل رافدا اضافيا لموارد المؤسسة.