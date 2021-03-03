نقابة الصحفيين تخاطب مجلس الوزراء والداخلية لغلق «عبد الخالق ثروت» خلال الانتخابات

قال الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، إنه ستتم مخاطبة رئيس الوزراء ووزارة الداخلية لغلق شارع عبد الخالق ثروت أثناء انتخابات التجديد النصفى وتنظيم مجموعة من اللجان بالشارع.

وشدد خالد ميرى خلال اجتماع اللجنة مع المرشحين على أنه لن يسمح بدخول مقر اللجان بدون كمامة.

من جانب آخر، أوضح ميرى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل إلى 9915 عضوا، وأن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى 5 مارس يكتمل بـ 5 آلاف عضو.

وأضاف خالد ميرى، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين مع المرشحين، أن عدد اللجان الانتخابية 32 لجنة وسيتم تشكيل لجان بالدور الأرضى للتوقيع وسيتم توزيع اللجان على جميع أدوار النقابة، مؤكدا أن اللجنة حريصة على أن يكون هناك إشراف قضائى كامل على التصويت والفرز، حيث تواصلنا مع هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات.