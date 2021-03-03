شكرى يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية اللبنانى

جدة - نرمين السيد - واجتمع شكرى مع شربل على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية. وبحث الوزيران سبل تحريك المشهد السياسى فى لبنان بما يضمن الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تصون مقدرات شعب لبنان الشقيق.

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