جامعة القاهرة: جميع الكليات ملتزمة بخطة الوقاية من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جميع الكليات ملتزمة بخطة الجامعة فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأن الجامعة قامت بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة.





وأوضح فى بيان صحفى، أن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعى والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.

وقال الدكتور الخشت، إن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعى.

وأشار إلى أن الامتحانات تعقد اليوم بكليات الآداب، والتجارة، والحقوق، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعى، والتربية النوعية، والإعلام، والدراسات العليا للتربية، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري، والطب البيطرى، والهندسة، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والتخطيط العمرانى، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات الإفريقية العليا، ومعهد التمريض.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالى، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامى الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتى بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.