المعاهد الأزهرية: هدوء واستقرار بلجان الامتحانات دون رصد شكاوى

جدة - نرمين السيد - أكد قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ صالح عباس، ‏أن الامتحانات سادتها حالة من الاستقرار والانتظام، اليوم الأربعاء، خلال امتحانات ‏الصف الثانى الإعدادى والصف الأول الثانوى بقسميه العلمى والأدبى، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.





وأدى طلاب الصف الثانى الإعدادى الامتحان فى مادة ‏القرآن الكريم والمواد الشرعية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوى بقسميه العلمى والأدبى الامتحان فى مواد النحو - الصرف - البلاغة - الإنشاء - الأدب - والنصوص والمطالعة. وقال الشيخ أيمن عبد الغنى، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، إن طلاب الأزهر والقائمون على الامتحانات من معلمين وموظفين قدموا نموذجًا فى الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان. ويبلغ إجمالى عدد طلاب الصف الثانى الإعدادى على مستوى الجمهورية (137.371) طالبا وطالبة‏، ‏بينما يبلغ إجمالى عدد طلاب الصف الأول الثانوى (أدبى) على مستوى الجمهورية (75.988) ‏طالب وطالبة، ويبلغ إجمالى عدد طلاب الصف الأول الثانوى (علمي) على مستوى الجمهورية ‏‏(41.688) طالبا وطالبة‏، وبلغ إجمالى نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية فى جميع اللجان ‏‏(97.1%).‏

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