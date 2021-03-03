النشرة المرورية: كثافات بدائرى الأوتوستراد وشارع مجلس الدولة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الأربعاء، مع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات سير مرتفعة تتجاوز بين 70 إلى 75%، وسط انتشار الخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية إيمان مختار، أنه بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، بعض الأحجام بمحور قناة السويس عن كوبرى محرم بك المتجه لكورنيش الإسكندرية، كما شهد محور أبوقير ظهور بعض الكثافات المرورية عند منطقة كفر عبده، وكذلك بعض الأحجام بميدان سموحة المتجه لميدان فيكتور عمانويل.

وأشار صابر إلى أن مدينة المنصورة تشهد بعض الأحجام بشارع جيهان، فيما تشهد محافظة الغربية بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى، أما محافظة بورسعيد فتشهد بعض الأحجام فى شارعى سعد زغلول والجمهورية للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد حركة مرضية عدا مناطق أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها منزل الأوتوستراد القادم من التجمع، لذا يفضل سلوك نفق كارفور والتوجه نحو منطقة المعراج ثم العودة للأوتوستراد.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام فى منطقة أعمال محور الفردوس فى الاتجاه القادم من السيدة عائشة، داعيا إلى تجنب هذه المنطقة، واستبدالها بمحور النصر.

وتابع: هناك بعض الأحجام بكوبرى الفنجرى، لذا يفضل بتجنب محور الفنجرى، واستبداله بالمسطح الأرضى شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام بشارع مجلس الدولة من شارل ديجول حتى منطقة كورنيش العجوزة، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، الذى وجه بنشر الخدمات المرورية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

كما نصح صابر، بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكوبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة.