مصر ترفض استمرار التدخلات التركية في المنطقة العربية

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، على رفض استمرار التدخلات التركية فى المنطقة، والتى تنطوى على وجود قوات عسكرية على أرض دولة عربية شقيقة، مشيرا إلى أن هذه السياسات لم ينتج عنها سوى تعميق حدة الاستقطاب واستمرار الخلافات.
وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، أن الأزمة السورية منذ 10 سنوات تدور في حلقة مفرغة والشعب السورى وحده هو من يدفع هذا الثمن، دون تفاؤل لمستقبل قريب ويشهد انفراجه للأزمة، لافتا إلى أن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فعالة ومستقرة أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومى العربي، ويفترض أن تظهر سوريا بشكل عملى إرادة نحو الحل السياسى على قرارات واستيعاب المعارضة الوطنية السياسية وتخفيف حدة النزاع للخروج من أتون الحرب المستمرة إلى بر الأمان.
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