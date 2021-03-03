شكري يبحث مع نظيره اللبناني سبل تحريك المشهد السياسي في ⁧‫لبنان

بحث وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة، تعزيز العلاقات الثنائية، وسُبل تحريك المشهد السياسي في ⁧لُبنان‬⁩ بما يضمن الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تصون مقدرات شعب لبنان الشقيق.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

يأتي اللقاء على هامش اجتماعات الجامعة العربية.