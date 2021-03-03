شكري يبحث مع نظيره اللبناني سبل تحريك المشهد السياسي في ⁧‫لبنان

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة، تعزيز العلاقات الثنائية، وسُبل تحريك المشهد السياسي في لُبنان بما يضمن الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تصون مقدرات شعب لبنان الشقيق.
أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
يأتي اللقاء على هامش اجتماعات الجامعة العربية.
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