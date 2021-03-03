مطار القاهرة يعقد دورات تثقيف أمني للعاملين بشركة الميناء

وجه المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بعقد دورات تدريبية تثقيفية توعوية للعاملين في الشأن الأمني، بالتعاون مع قطاع الامن للعاملين بالشركة، وذلك لبث الحس الأمني لمواجهة المخاطر والتحديات التى قد تواجه العاملين فى مختلف القطاعات أثناء العمل للحفاظ على الارواح والمنشآت داخل هذا المرفق الحيوي.



يأتي ذلك فى اطار اهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى بتأهيل وتطوير العنصر البشرى من خلال تعزيز الوعى الامنى والثقافة الامنية وبما يتفق مع تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى الايكاو.

وقالت شركة ميناء القاهرة الجوي، إن هذا البرنامج التدريبى قامت بإعداده ادارة أمن الطيران المدنى بقطاع الامن بالشركة، حيث تقوم بتدريس المحتوى العلمى من خلال عقد هذه الدورات بشكل دوري لكي يتسنى تدريب أكبر عدد من العاملين وذلك مع مراعاة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.