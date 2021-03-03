انت الان تتابع تفاصيل خبر هيئة الأرصاد عن طقس الأربعاء “مائل للبرودة وممطر” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، وذلك بتسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أنحاء عديدة من الجمهورية كالقاهرة ومحافظات الوجه البحري.

توقعات الأرصاد الجوية اليوم

تتوقع الهيئة الجوية للأرصاد اليوم الأربعاء 3 مارس، هبوط في درجات الحرارة ويميل الطقس إلي البرودة على نواحي عديدة من الجمهورية وذلك في القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة السرعة، بينما بالنسبة للسواحل الشمالية يكون مائل للبرودة مع نشاط في سرعة الرياح، بينما يكون دافئ ومعتدل على جنوب سيناء والرياح تكون نشطة، أما بالنسبة لكلا من شمال وجنوب الصعيد فالجو سيكون معتدلا والرياح ستكون معتدلة السرعة.

بالنسبة لطقس الليل، فسيكون شديد البرودة ليلا في كلا من القاهرة والوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية، بالنسبة للصعيد خاصة في الشمال والجنوب سيكون شديد البرودة، بارد على جنوب سيناء.

فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس لاسيما أننا في مارس بداية موسم الربيع .

بالنسبة لسقوط الأمطار

وكشف مدير هيئة الأرصاد الجوية لنواحي الجمهورية، أنها ستشهد أمطار متوسطة على المناطق الساحلية مثل السلوم، الاسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، والعريش.

كما أشار إلي سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية والغربية.

وبالنسبة لطقس القاهرة الكبري ستشهد أمطار خفيفة على أوقات متقطعة ورياح على مناطق السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.