مصر للطيران تطرح تخفيضات من القاهرة إلى العديد من وجهاتها الدولية

جدة - نرمين السيد - أطلقت مصر للطيران، تخفيضات وأسعار خاصة على أسعار التذاكر لعدد كبير من وجهاتها، حيث طرحت الشركة تخفيض للسفر من القاهرة إلى أثينا بنسبة 40% على الدرجة السياحية، و35% تخفيضا على درجة رجال الأعمال، عند شراء التذاكر من الآن وحتى 22 مارس 2021، والسفر حتى 8 مايو 2021.





جاء ذلك فى إطار الخطة التى تنتهجها مصر للطيران، لتوفير عروض تنافسية إلى النقاط التى تسير إليها الشركة رحلاتها فى الوقت الحالى.

كما طرحت تخفيضات على رحلاتها من القاهرة إلى اسطنبول، تصل إلى 40% على الدرجة السياحية، و10% تخفيض على درجة رجال الأعمال عند شراء التذاكر من الآن وحتى 22 مارس 2021، على أن يكون السفر حتى 1 مايو 2021.

كما طرحت الشركة أيضا تخفيض 25% من القاهرة إلى البحرين على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر، من الآن وحتى 31 مارس 2021، والسفر حتى 5 مايو 2021.

أيضًا شملت تخفيضات من القاهرة إلى مسقط، حيث طرحت الشركة 25% تخفيض على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال، لشراء التذاكر من الآن وحتى 31 مارس 2021، على أن يكون السفر حتى 5 مايو 2021.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران السفر من القاهرة إلى جوبا على الدرجة السياحية، ودرجة رجال الأعمال بتخفيض 20% من القاهرة عند شراء التذكرة من الآن وحتى 15 مارس 2021 والسفر حتى 31 مارس 2021.

وطرحت تخفيض 20% على الدرجات السياحية، و10% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى أمستردام، عند شراء التذاكر من الآن وحتى 31 مارس 2021، والسفر حتى 10 مايو 2021.

كما طرحت تخفيض 30% على الدرجة السياحية، و10% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى باريس عند شراء تذكرتك من الآن، وحتى 31 مارس 2021، والسفر حتى 10 مايو 2021.

أيضًا شملت هذه التخفيضات أسعار خاصة للسفر من القاهرة إلى دبى والشارقة، بأسعار تبدأ من 4950 جنيها، شاملة الذهاب والعودة وشاملة الضرائب والرسوم.

ويمكن لعملاء مصر للطيران شراء التذاكر ومراجعة كافة عروض الشركة عبر الموقع الإلكترونى لمصر للطيران egyptair.com، أو عن طريق الاتصال بخدمة العملاء 1717 أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر.