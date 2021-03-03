خارجية قطر: نسعى إلى علاقات متينة مع مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير خارجية قطر خلال المؤتمر الصحفى حرص بلاده على عودة العلاقات المصرية القطرية. وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثانى: نسعى إلى أن تعود العلاقات القطرية المصرية إلى علاقات قوية و متينة. واتسم اللقاء بين الجانبين بالتفاؤل و الإيجابية.

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