ضم الوفد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ومروة السيسى الأمين العام للهيئة وسامح عبد الله ووليد عبد العزيز وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، وعدد من قيادات مؤسسة الأهرام منهم الدكتور سعيد غنيم مدير عام المؤسسة والمستشار مدحت لاشين المستشار القانونى للهيئة وصلاح زلط النائب التنفيذى للمدير العام لشركة الأهرام للاستثمار ومحمد حماد نائب المدير العام للشركة للاتصالات الخارجية والمهندس محمد محمود رئيس مطابع الأهرام التجارية والمهندس سامح بطاح رئيس شركة سيسب.
واطلع الشوربجى خلال الزيارة على سير العمل بالمصنع وجودة منتجاته، ودار بينه وبين العاملين على خطوط الإنتاج حوارا مفتوحا حول طبيعة عملهم واطمأن كذلك على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة لا تدخر جهدا فى سبيل النهوض بأوضاع المؤسسات الصحفية ومساعدتها على تعزيز مواردها المالية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحفية تمتلك من الأصول والموارد البشرية ما يؤهلها للنجاح وإثبات تواجدها على أرض الواقع.
وشدد على حرص الهيئة على أن تقوم المؤسسات الصحفية بدورها التنويرى بالتوازى مع سياستها التنموية كمؤسسات وطنية تمتلك فرصا واعدة للمساهمة فى استكمال مسيرة البناء والتنمية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد عبد المحسن سلامة، أن هناك خطة طموح تم وضعها لزيادة أرباح الشركات التابعة لمؤسسة الأهرام لتمثل رافدا إضافيا لموارد المؤسسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الشوربجى من مطابع الأهرام: حريصون على دعم المؤسسات الصحفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.