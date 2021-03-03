صور.. الشوربجى من مطابع الأهرام: حريصون على دعم المؤسسات الصحفية

جدة - نرمين السيد - زار وفد من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى، صباح اليوم، مطابع الأهرام التجارية ومصنع "سيسيب" لمنتجات البلاستيك التابع لشركة الأهرام للاستثمار بمنطقة قليوب.





ضم الوفد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ومروة السيسى الأمين العام للهيئة وسامح عبد الله ووليد عبد العزيز وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، وعدد من قيادات مؤسسة الأهرام منهم الدكتور سعيد غنيم مدير عام المؤسسة والمستشار مدحت لاشين المستشار القانونى للهيئة وصلاح زلط النائب التنفيذى للمدير العام لشركة الأهرام للاستثمار ومحمد حماد نائب المدير العام للشركة للاتصالات الخارجية والمهندس محمد محمود رئيس مطابع الأهرام التجارية والمهندس سامح بطاح رئيس شركة سيسب.

واطلع الشوربجى خلال الزيارة على سير العمل بالمصنع وجودة منتجاته، ودار بينه وبين العاملين على خطوط الإنتاج حوارا مفتوحا حول طبيعة عملهم واطمأن كذلك على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة لا تدخر جهدا فى سبيل النهوض بأوضاع المؤسسات الصحفية ومساعدتها على تعزيز مواردها المالية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحفية تمتلك من الأصول والموارد البشرية ما يؤهلها للنجاح وإثبات تواجدها على أرض الواقع.

وشدد على حرص الهيئة على أن تقوم المؤسسات الصحفية بدورها التنويرى بالتوازى مع سياستها التنموية كمؤسسات وطنية تمتلك فرصا واعدة للمساهمة فى استكمال مسيرة البناء والتنمية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد عبد المحسن سلامة، أن هناك خطة طموح تم وضعها لزيادة أرباح الشركات التابعة لمؤسسة الأهرام لتمثل رافدا إضافيا لموارد المؤسسة.