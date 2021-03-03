إغلاق ميناء الغردقة البحرى أمام الحركة الملاحية لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الإعلامى للهيئة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تقرر إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 28 عقدة شمالية غربية، بجانب ارتفاع الأمواج ما بين 2 الى 3 أمتار، وحالة البحر المضطربة.

وأوضح أنه تم إيقاف الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.