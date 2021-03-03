أبرزها اعتبار الجامعات التكنولوجية مشروعات قومية.. 8 قرارات للحكومة اليوم

جدة - نرمين السيد - وجاءت القرارات كالتالى:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتى يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها فى المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور فى توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل على خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات التى تحقق أهداف الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومى لنهضة التعليم فى مصر.

- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمى ومصر الرقمية، وذلك فى إطار السعى نحو تعميم التحول الرقمى فى كافة محافظات الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى الجمهورية، والتوسع فى إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.

- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد من المنازعات، وذلك فى إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.

- وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، اعتباراً من يوم 8/3/2021، بحيث تنتهى فى 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها فى 7 مارس الجارى، ويأتى ذلك فى إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم فى إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى الدفع.

- وافق مجلس الوزراء، فى إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشترى السيارة الكهربائية المنتجة محليا، وتم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التى سيتم تصنيعها محلياً.

- وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية"- إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- فى نشاطها، لمدة سنة على أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة، ويأتى ذلك عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالى للشركة، حيث تمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها العمل على تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية من قبل شركة متخصصة فى الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول إلى أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.

- فى إطار الاستفادة من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين من العاملين بوزارة الصحة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيباً بشرياً، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونى لترك الخدمة، لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى المقرر لبلوغهم سن الستين، وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى، الذى تم توقيعه بتاريخى 20 و21 يناير 2021.

ويهدف المشروع إلى التوسع فى تغطية نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى "أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الصحى الشامل فى مصر، بالإضافة إلى توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التى تتحملها الفئات الأشد احتياجاً خارج محافظات المرحلة الأولى.

وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، فى قيد المواطنين فى منظومة التأمين الصحى، والعمل على تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفنى لإدارة المشروع.