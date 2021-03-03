جدة - نرمين السيد - وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، وفقا لبيان صحفى: يتضمن الاتفاق، الذى تم توقيعه اليوم، إنشاء مصنع بمنطقة بنى سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، يُسهم فى توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص، كما يتضمن تدريب 1000 طالب داخل المصنع، وكذلك بمراكز الشركة القائمة بجمهورية مصر العربية، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بعد وضع برنامج للتدريب بالتنسيق بين الوزارة والشركة، بحيث يتم تدريب 50 طالباً لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 يوما على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بالخارج.
وأضاف المتحدث الرسمى: يتضمن الاتفاق أيضاً، تحديث موديل "التابلت" ليصبح T505N موديل 2020، بدلا من T585 موديل 2016، وذلك سعياً لتحسين المواصفات الفنية طبقاً لأحدث تكنولوجيا متوفرة حالياً، ومن المخطط بدء التوريد من مصنع "التابلت" ببنى سويف اعتبارا من عام 2022، ويكون الشعار المكتوب على "التابلت" عبارة ( صنع فى مصر).
وأشار إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم تحديث المواصفة والموديل كل عامين، من أجل مواكبة التطور الذى يشهده مجال صناعة أجهزة "التابلت"، والوصول إلى أحدث الإصدارات السنوية عن طريق التصنيع بالأيدى المصرية، وتلتزم الشركة بتقديم الدعم الفنى والصيانة، عن طريق أكثر من 45 مركز صيانة على مستوى الجمهورية، لمدة 36 شهرا من تاريخ التسليم تصل إلى حد الاستبدال خلال 24 ساعة فى حال تعذر الإصلاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ30 مليون دولار.. مصر تتعاقد مع سامسونج لإنشاء مصنع لـ التابلت ببنى سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.