الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث التعاون مع الجامعة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بمسؤولى كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون فى توفير منح دراسية للدول الإفريقية فى عدد من الموضوعات ذات الأولوية.





يأتى ذلك فى إطار تطلع الوكالة لإقامة شراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى ضوء التوجه المصرى نحو تعزيز برامج التعاون التى تستفيد منها دول القارة الإفريقية فى موضوعات التعليم العالى والبحث العلمى، على نحو يضمن مستقبل أفضل لشعوب القارة. وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ برنامج دراسى، لمنح "شهادة الدراسات العليا المهنية للتجارة الإقليمية فى إفريقيا"، بالتعاون بين الوكالة والجامعة، خاصةً فى ضوء حيوية ملف التجارة البينية بين الدول الإفريقية فى أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بهدف إعداد كوادر إفريقية مؤهلة تساهم فى تعزيز العلاقات التجارية البينية فى القارة. من جانبهم، أكد مسؤولو الجامعة الأمريكية على تطلعهم لاستمرار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فى تنفيذ هذا البرنامج وغيره من البرامج التى يتم الاتفاق عليها فى المستقبل.

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