المجلس القومى: تعيين إيمان سعودى بقضايا الدولة انتصارا للمرأة

جدة - نرمين السيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير، إلى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، لتعيين المستشارة إيمان سعودى أمين عام مساعد لشؤون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة، كما قرر تعيين المستشارة مى مروان أمين عام مساعد لشؤون الموظفين.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى، وفقا لبيان صحفى، عن فخرها وسعادتها بهذا القرار، مؤكدة أن ذلك يأتى استمرارا لتمكين المرأة داخل هيئة قضايا الدولة ودفعها لتكون فى الصفوف الأولى، لافتةً أن القرار يمثل انتصاراً جديداً يُضاف إلى سجل انتصارات المرأة المصرية.

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