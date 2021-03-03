الصحة تطالب المواطنين سرعة التسجيل لتلقى لقاح كورونا

وشدد مجاهد فى بيان لها مساء اليوم، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى جهة تروج لتوفير وتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.
كما أكد أن المنصة الوحيدة فى مصر للحصول على لقاحات فيروس كورونا، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بوزارة الصحة والسكان:http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، والذى تمت إتاحته للمواطنين يوم 28 من شهر فبراير الماضى، مهيبًا بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجى الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد مجاهد الفئات المستحقة لتلقى اللقاح من المواطنين، بسرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بالوزارة لتلقى اللقاح، لافتًا إلى أنه يتم إخضاع اللقاحات التى تحصل عليها مصر للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.
يذكر أن الموقع الإلكترونى سيعطى الأولوية بشكل إلكترونى، فى الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وفقًا للبيانات التى تم إدخالها على الموقع.
كما تم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.
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