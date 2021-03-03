شركة ميناء القاهرة الجوى تعزز الوعى الأمنى لأفرادها

جدة - نرمين السيد - وجه مجدى إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، إدارة التدريب بعقد دورات تدريبية تثقيفية توعوية أمنية، بالتعاون مع قطاع الأمن للعاملين بالشركة، لبث الحس الأمنى لمواجهة المخاطر والتحديات التى قد تواجه العاملين فى مختلف القطاعات أثناء العمل، للحفاظ على الأرواح والمنشآت داخل هذا المرفق الحيوى.





جاء ذلك فى إطار اهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى، بتأهيل وتطوير العنصر البشرى، من خلال تعزيز الوعى الأمنى والثقافة الأمنية، وبما يتفق مع تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو". وأعد هذا البرنامج التدريبى إدارة أمن الطيران المدنى بقطاع الأمن بالشركة، على أن تقوم بتدريس المحتوى العلمى، من خلال عقد هذه الدورات بشكل دورى، حتى يتسنى تدريب أكبر عدد من العاملين، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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