أصدر إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا برئاسة محمد الزفزاف قرارًا بإنشاء ملتقى الأجيال المصرية فى أوروبا والذى يضم أبناء الجيل الثانى ومابعده من المصريين أو من أصل مصرى أو أبناء الزواج المختلط من المقيمين فى الدول الأوروبية .
ويهدف الملتقى الى الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية لهذه الأجيال المصرية فى أوروبا فى ظل التفاعل الثقافى خاصة فى المجتمعات ذات التعددية الثقافية ومعالجة الآثار السلبية الموثرة عليهم والناتجة عن التنافر الثقافى أو الإندماج فى المجتمعات الأوروبية التى يعيشون فيها.
وأيضًا معالجة معوقات العمل التى تواجههم والناشئة عن خلفيات الهجرة وحالتها والتعليم والدين والفئة العمرية ,وكذلك الإستفادة من خبرات هذه الأجيال فى شتى المجالات المختلفة والعمل على الإستفادة منها فى خطط التنمية المصرية ، وتفعيل التواصل بين هذه الأجيال ونظيرتها فى مصر فى إطار الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتبادل الخبرات المناظرة ،وذلك لما لهذه الأهداف من اهميه إستراتيجية على الأمد البعيد على ان وينسق أعمال الملتقى لجنة من أبناء الجيل الثانى ومابعده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إتحاد الجاليات المصرية بأوروبا يصدر قرارا بإنشاء ملتقى الأجيال المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.