تزامنا مع سقوط الأمطار.. هاشتاج #الأحوال_الجوية يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاحوال _الجوية بعد التقلبات التي تشهدها البلاد خلال الساعات الحالية بسقوط أمطار غزيرة على بعض المحافظات.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "#الأحوال_الجوية
الحمد لله على نعمة السكن وربنا ييسر لكل من لا سكن له" و "الجو كده جميل فعلا الشتاء ده نعمة من عند ربنا #الاحوال_الجوية ".
وتشهد الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، استمرار الاستقرار في الطقس على كافة محافظات الجمهورية، دون ظواهر جوية مؤثرة على حركة المواطنين أو الأنشطة اليومية، سوى نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق في الساعات الباكرة من الصباح، وأمطار خفيفة أيضا تنحسر على سواحل البلاد مصحوبة بنشاط للرياح.
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