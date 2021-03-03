انت الان تتابع تفاصيل خبر انخفاض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 وارتفاع أسعار الفراخ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم انخفاض بمقدار 25 قرش في شركة السقا للتسويق الداجني، وذلك تزامناً مع ارتفاع ارتفاع سعر الفراخ اليوم 3 مارس، وذلك بمقدار جنيه واحد في سعر الفراخ البلدي وأسعار الفراخ الساسو، وذلك مع انتظام حركة البيع والشراء في السوق المصري.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 3 مارس 2021

وبالرغم من ارتفاع أسعار الفراخ اليوم إلا أن المربين وأصحاب المزارع يرون أن السعر الحالي ما زال غير عادل، مقارنةً بأسعار الأعلاف التي ارتفعت بشكل كبير على مدار الأيام الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الذرة إلى مستويات كبيرة، كما أن المربين أيضاً يعتبرون أسعار الكتاكيت مرتفعة، مما يسبب خسارة لهم في نهاية الدورة.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم انخفاضاً بنحو 25 قرش في شركة السقا ليسجل نحو 9.75 جنيه مقارنةً بـ10 جنيه أمس، كما سجل سعرالكتكوت الساسو في شركة السقا 4 جنيه، والكتكوت الهجين والفيومي والبلدي سجل 2 جنيه للكتكوت.

الكتكوت الأبيض شركة السقا الكتكوت الساسو الكتكوت البلدي الكتكوت الهجين الكتكوت الفيومي البط المولر البط المسكوفي سمان عمر أسبوعين 9.75 جنيه 4 جنيه 2 جنيه 2 جنيه 2 جنيه 12 جنيه 12 جنيه 3 جنيه

وفي نفس السياق فقد استقرت أسعار الكتاكيت في شركة الوادي والوطنية والعناني والقاهرة والإسكندرية، وجاء الأسعار اليوم كالتالي.

سعر الكتكوت الأبيض شركة الوطنية والعناني 10.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض شركة الوطنية والعناني 10.25 جنيه. سعر الكتكوت الإسكندرية 8.75 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض شركة القاهرة 9.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض شركة الوادي 9.75.

أما سعر الفراخ اليوم فقد جاء وفق ما يلي.