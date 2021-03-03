محافظ بنى سويف: الموافقة على 29 طلب تقنين لأراضى أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صدر عن المحافظة، فقد ترأس غنيم، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للبت فى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وجمال مسعود السكرتير العام ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
وأشار إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة 69 ملفا ما بين (34 طلب جديد + 35 تظلما) وتم قبول تظلم واحد والموافقة على 29 طلب تقنين جديد، وتم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة، فى حين وصل إجمالى العقود التى تم تحريرها إلى 1.168 عقدا موزعا (839 عقد مبان + 329 عقد زراعة)، وجارٍ البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة.
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